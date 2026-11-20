Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 ноября, в повестку включены 10 вопросов.

Как сообщает Report, депутаты, в частности, рассмотрят законопроект об утверждении обновленного соглашения по разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море.

Кроме того, парламентарии обсудят законопроект "О конфликте интересов" в первом чтении, а также поправки в закон "О телекоммуникациях" и Миграционный кодекс.