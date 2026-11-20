Милли Меджлис Азербайджана 24 ноября обсудит 10 вопросов
Милли Меджлис
- 20 ноября, 2026
- 12:16
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Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 ноября, в повестку включены 10 вопросов.
Как сообщает Report, депутаты, в частности, рассмотрят законопроект об утверждении обновленного соглашения по разработке газоконденсатного месторождения "Абшерон" в Каспийском море.
Кроме того, парламентарии обсудят законопроект "О конфликте интересов" в первом чтении, а также поправки в закон "О телекоммуникациях" и Миграционный кодекс.
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