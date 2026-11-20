В Азербайджане определены четыре основных направления устойчивого развития аграрного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель директора Центра аграрных исследований и развития при Министерстве сельского хозяйства Саадат Гаджиева на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По ее словам, приоритетами являются сохранение земельных и водных ресурсов, укрепление продовольственной безопасности и наращивание внутреннего производства, повышение продуктивности и экспортного потенциала, а также внедрение инноваций и развитие человеческого капитала.