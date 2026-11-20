Азербайджанские инженеры, проходящие обучение за рубежом, после возвращения на родину планируют вывести на орбиту спутник Azersky-2.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Дунай Бадирханов на презентации спутникового проекта "Dünya Məktəbi" в Университете Хазар.

По его словам, "Азеркосмос" реализует проект по созданию национальных спутников.

"Сейчас ряд наших инженеров проходит обучение за рубежом. Через несколько лет они вернутся в Азербайджан и выведут на орбиту спутник Azersky-2", - отметил Бадирханов.

Он также сообщил, что в рамках совместного проекта Академии "Азеркосмос" и "Dünya Məktəbi" школьники смогут участвовать в разработке, сборке и испытаниях пикоспутника формата PocketQube 1P. Один из созданных ими спутников планируется вывести на орбиту.

Международным техническим партнером проекта выступает бразильская компания IDEIA Space.