Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг вблизи города Соледад в округе Монтерей американского штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 6,7 км. Изначально магнитуда подземных толчков оценивалась в 5,4, однако впоследствии USGS пересмотрела ее на 5,1.

Эпицентр находился примерно в 20 км от Соледада и в 40 км от города Салинас.