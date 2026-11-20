В Агдаме ко Дню города организованы ярмарка и художественная выставка
Карабах
- 20 ноября, 2026
- 11:02
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В Агдаме по случаю Дня города проходят ярмарка, художественная выставка и другие культурные мероприятия.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, праздничные мероприятия организованы на территории комплекса "Имарет".
На ярмарке местные производители и предприниматели представили свою продукцию. Гостям также предложили блюда местной кухни - плов, кутабы, сладости и чай.
Праздничную программу дополнили выступления диджея, аниматоров в костюмах персонажей и живая национальная музыка.
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