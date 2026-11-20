В Агдаме по случаю Дня города проходят ярмарка, художественная выставка и другие культурные мероприятия.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, праздничные мероприятия организованы на территории комплекса "Имарет".

На ярмарке местные производители и предприниматели представили свою продукцию. Гостям также предложили блюда местной кухни - плов, кутабы, сладости и чай.

Праздничную программу дополнили выступления диджея, аниматоров в костюмах персонажей и живая национальная музыка.