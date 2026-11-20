Представители дипломатических миссий 16 стран, аккредитованных в Азербайджане, ознакомились с процессом Великого возвращения.

Как сообщает Report, в рамках программы "Исследования Каспийского бассейна", реализуемой Университетом ADA совместно с Министерством иностранных дел, для дипломатов была организована учебная сессия на тему возвращения вынужденных переселенцев.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов рассказал о последствиях оккупации и депортации, в результате которых более миллиона азербайджанцев оказались беженцами и вынужденными переселенцами.

Он отметил, что восстановление освобожденных территорий и обеспечение добровольного, безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев являются приоритетами государственной политики Азербайджана.

По его словам, на этих территориях ведутся масштабные восстановительные работы и создается современная инфраструктура. Одним из основных препятствий для возвращения остается минное загрязнение. Гусейнов подчеркнул необходимость международных усилий для решения этой проблемы и предоставления Арменией минных карт.