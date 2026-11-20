Современный университет должен готовить молодежь к ответственности за будущее страны.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Малейка Аббасзаде.

Аббасзаде выразила благодарность президенту страны Ильхаму Алиеву за оказанное ей доверие.

"Это назначение - большая честь для меня. Я всегда чувствовала большую ответственность перед нашей молодежью. Искренне благодарю всех наших граждан и всех, кто доверял нам на протяжении многих лет", - отметила она.

По ее словам, первыми шагами должны стать глубокий анализ текущей ситуации в вузе, открытый и профессиональный диалог с коллективом, а также внимание к мнению студентов:

"Все ценные наработки и достижения университета необходимо сохранить и развить. При этом современный университет должен отвечать на новые вызовы, укреплять научный потенциал, развивать академическую честность и критическое мышление. Важно также готовить молодежь не только к профессии, но и к принятию самостоятельных решений и ответственности за будущее страны. Хочу, чтобы в стенах университета молодые люди могли свободно задавать вопросы, открыто выражать свое мнение и самостоятельно принимать решения о своем будущем. В дальнейшей работе я приложу для этого все усилия".