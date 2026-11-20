В Казахстане за октябрь-ноябрь изъяли 45 единиц огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ).

"В октябре-ноябре 2026 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции в городе Шымкенте и 10 регионах страны (Абайской, Актюбинской, Атырауской Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях) реализованы оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия", - говорится в сообщении. По данным КНБ, всего изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в их числе 5 автоматов, 26 ружей и 14 пистолетов, а также 10 гранат и 1 259 боеприпасов. По каждому из случаев проводят досудебные расследования.