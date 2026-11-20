В Азербайджане на фоне ожидаемого расширения тепличного хозяйства растет потребность в квалифицированных специалистах.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Центра защиты растений и фумигации Агентства аграрных услуг Вюсал Гаджиев на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике".

По его словам, тепличные комплексы играют важную роль в производстве экспортной продукции и активно используют современные технологии, включая системы управления микроклиматом, удобрения и защиты растений.

"В предстоящий период ожидается дальнейшее расширение тепличных хозяйств. Поэтому важно увеличивать число квалифицированных кадров и расширять возможности их профессионального развития", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что для подготовки специалистов планируются программы двойных дипломов совместно с Университетом Оклахомы (США). Кроме того, обучение агрономов ведут Азербайджанский государственный аграрный университет и учебный центр Агентства аграрных услуг.