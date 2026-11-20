США выделят $78 млн на поддержку системы здравоохранения Таджикистана в рамках пятилетнего соглашения о двустороннем сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве в сфере здравоохранения между Таджикистаном и США, подписанным 19 ноября в Душанбе.

В церемонии приняли участие заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Абдухолик Амирзода, заместитель госсекретаря США и исполняющий обязанности директора Корпуса мира Кристофер Ландау, а также другие официальные лица.

Средства направят на поддержку усилий Таджикистана по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, а также на укрепление глобальной безопасности здравоохранения посредством выявления и сдерживания инфекционных заболеваний.

Как отметил Абдухолик Амирзода, меморандум позволит укрепить систему здравоохранения страны, развить национальный потенциал и повысить возможности по профилактике, своевременному выявлению и реагированию на угрозы здоровью населения.