В Азербайджане для современных теплиц предусмотрят субсидию в размере 5 тыс. манатов на гектар​​.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела государственной поддержки Агентства аграрного кредитования и развития (ААКР) Рашад Фаттахов на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике".

По его словам, планируется оказывать господдержку существующим и строящимся в будущем теплицам: "Эта поддержка направлена ​​на поощрение выбора как типов теплиц, так и их покрытий в соответствии с более современными технологиями. Последний протокол Совета аграрных субсидий, охватывающий сезон 2026–2027 годов, предусматривает господдержку для выращивания в теплицах четырех групп растений: шафран, овощи, фрукты и ягоды. За это будет выплачиваться субсидия в размере от 500 до 5000 манатов на гектар, в зависимости от типа теплицы и материала покрытия".

Фаттахов отметил, что при выращивании шафрана, овощей, фруктов или ягод в теплицах четвертого поколения со стеклянными покрытиями предусмотрена субсидия в размере 5000 манатов на гектар: "Для теплиц с высококачественными поликарбонатными покрытиями эта сумма составляет 3000 манатов, для теплиц с высококачественными полиэтиленовыми покрытиями - 2500 манатов, а для теплиц с другими полиэтиленовыми покрытиями - 500 манатов. В теплицах третьего поколения при использовании стеклянных покрытий будет выплачиваться субсидия в размере 2000 манатов на гектар, для высококачественных поликарбонатных покрытий - 1500 манатов, а для полиэтиленовых покрытий - 1000 манатов".