В Азербайджане необходимо внедрять инновационные системы защиты и развивать культуру применения биологических методов борьбы с вредителями.

Как сообщает Report, об этом заявил главный технолог российской компании "Био Технология" Сергей Тертычный на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По словам эксперта, применение энтомофагов (насекомых и клещей, применяемых для растений от вредителей - ред.) - сложная технология, требующая получения профильных знаний, консультаций со специалистами и поэтапного освоения.

"Внедрять такие решения лучше постепенно. Например, начинать с выделенных участков, составляющих 10-20% площади сада, поскольку метод отличается от применения химических пестицидов и зачастую не сочетается с ними", - заявил технолог.

Тертычный добавил, что для понимания принципов работы системы и оценки процессов в садах производителям обычно требуется около двух сезонов с регулярным разбором практических кейсов совместно с консультантами, после чего накопленный опыт можно масштабировать на остальную площадь.