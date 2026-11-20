За последнюю неделю в Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) поступило 21 уведомление о пестицидах в гранатовой продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом АПБА Эльмар Аллахвердиев на конференции "Агрономия и здоровье растений: от науки к практике" в Баку.

По его словам, в последнее время случаи обнаружения остатков пестицидов в продукции участились.

"Эти уведомления поступили из России и Молдовы. Как вы знаете, экспортный потенциал граната велик. Но если тенденция продолжится, страны могут ввести ограничения против экспорта граната. В таких ситуациях большая часть продукции уничтожается в стране-импортере или возвращается. А возвращенная продукция подлежит уничтожению уже в нашей стране. В связи с этим прошу уважаемых агрономов строго соблюдать правила и требования при применении пестицидов", - подчеркнул Э. Аллахвердиев.