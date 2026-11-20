В следовавшем в Азербайджан из Германии авто нашли 39 наименований незадекларированных товаров
Бизнес
- 20 ноября, 2026
- 11:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На таможенном посту "Красный мост" в автомобиле, следовавшем из Германии в Азербайджан, выявили 39 наименований незадекларированных товаров.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, среди них - лекарственные препараты, витамины, алкогольные напитки и сигареты.
По данному факту ведется расследование.
Последние новости
12:33
В Германии супружеская пара спустя 2,5 года получила выигрыш в лотерею в 250 тыс. евроЭто интересно
12:32
В Азербайджане откроется посольство ВьетнамаВнешняя политика
12:27
Азербайджан и Сербия обсудили защиту от систем ПВОАрмия
12:18
В Азербайджане определены четыре приоритета устойчивого развития аграрной сферыАПК
12:16
Милли Меджлис Азербайджана 24 ноября обсудит 10 вопросовМилли Меджлис
12:08
В Ереван прибыл седьмой по счету рейс с депортированными из ФРГ гражданами АрменииВ регионе
11:57
В следовавшем в Азербайджан из Германии авто нашли 39 наименований незадекларированных товаровБизнес
11:57
Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал золото на ЧМИндивидуальные
11:53
Сергей Тертычный: В Азербайджане необходимо внедрять инновационные системы защиты от вредителейАПК