На таможенном посту "Красный мост" в автомобиле, следовавшем из Германии в Азербайджан, выявили 39 наименований незадекларированных товаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, среди них - лекарственные препараты, витамины, алкогольные напитки и сигареты.

По данному факту ведется расследование.