Almaniyadan Azərbaycana gələn avtomobildə bəyan edilməyən mallar aşkar edilib
Biznes
- 20 noyabr, 2026
- 11:34
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks gömrük nəzarət tədbirləri nəticəsində gömrük orqanına bəyan edilmədən ölkə ərazisinə gətirilən mallar aşkar olunub.
"Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, İdarənin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Almaniyadan Azərbaycana gələn nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilib və şübhəli hallar müşahidə olunub.
Aparılan gömrük yoxlaması zamanı nəqliyyat vasitəsindən gömrük orqanına bəyan edilməyən dərman, vitamin, spirtli içki və siqaretlərdən ibarət 39 adda xeyli sayda mallar aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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