ASCO quru yük tranzit daşımalarını 2 dəfədən çox artırıb
- 20 noyabr, 2026
- 11:24
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC (ASCO) bu ilin yanvar–oktyabr aylarında quru yük gəmiləri ilə ümumilikdə 1 milyon 538 min 110 ton yük daşınıb.
"Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin 10 ayında isə bu rəqəm 1 milyon 123 min 822 ton təşkil edib. Beləliklə, daşınan yükün həcmi əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 37 % artıb.
Müsbət dinamika oktyabr ayının göstəricilərində də özünü göstərib. Belə ki, bu ilin oktyabrında 122 min 922 ton yük daşınıb. Bu, ötən ilin eyni ayında qeydə alınan 104 min 756 tonla müqayisədə 18 min 166 ton və ya 17 % artım deməkdir.
Tranzit yükdaşımalarında isə daha yüksək artım müşahidə olunub. Cari ilin yanvar–oktyabr aylarında quru yük gəmiləri ilə 1 milyon 124 min 188 ton tranzit yük daşınıb. 2025-ci ilin eyni dövründə bu göstərici 527 min 89 ton olub. Nəticədə tranzit daşımalarının həcmi 597 min 99 ton və ya 113 % yüksəlib.