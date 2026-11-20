Ağdamlı şəhid anası: Dövlətimizin əldə etdiyi uğurlar bizə övlad acısını unutdurur
- 20 noyabr, 2026
- 11:16
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Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi uğurlar şəhid valideynlərinə övlad acısını unutdurur.
Bunu "Report"un Ağdama ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Şəhər Günü münasibətilə təşkil olunan tədbirlərə qatılan şəhid anası Manya Allahverdiyeva deyib.
O, doğma şəhərinə qayıtması ilə şəhid övladının ruhunun şad olduğunu bildirib:
"Oğlumu Vətən uğrunda şəhid verdim, amma dövlətimizin əldə etdiyi uğurlar bizə övlad acısını unutdurur. Artıq Ağdama köçmüşük, burada yaşayırıq. İnanıram ki, bizim burada rifah içərisində yaşamağımızla şəhidlərimizin də ruhu şad olur".
Rayonun sigər sakini Fəqan Bəxtiyarov da bu gün Şəhər Gününü böyük coşqu ilə qeyd etdiklərini söyləyib:
"Oğlum 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib. Ailəmiz artıq bir neçə aydır ki, doğma Ağdam şəhərinə köçüb. Həqiqətən, çox sevincliyik. Ağdam indi özünün əsl sahiblərinin nəfəsi ilə isinir. Bu gün azad olunan torpaqlarımızda həyatın canlanmasında iştirak etdiyimiz üçün qürur hissi keçirirəm".