Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов (58 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Муджу (Южная Корея).

Как сообщает Report, спортсмен вышел в финал, одержав победу над представителем Индии Мохитом Сингхом в 1/8 финала, монгольским спортсменом Темирбеком Хульетом в четвертьфинале и тайваньцем Сяо Сянвэнем в полуфинале.

В финале он победил последнего паралимпийского чемпиона, израильтянина Асафа Ясура, и завоевал титул чемпиона мира.