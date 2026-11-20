Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов завоевал золото на ЧМ
Индивидуальные
- 20 ноября, 2026
- 11:57
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Азербайджанский паратхэквондист Сабир Зейналов (58 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Муджу (Южная Корея).
Как сообщает Report, спортсмен вышел в финал, одержав победу над представителем Индии Мохитом Сингхом в 1/8 финала, монгольским спортсменом Темирбеком Хульетом в четвертьфинале и тайваньцем Сяо Сянвэнем в полуфинале.
В финале он победил последнего паралимпийского чемпиона, израильтянина Асафа Ясура, и завоевал титул чемпиона мира.
Azərbaycan parataekvondoçusu Sabir Zeynalov dünya çempionatında qızıl medal qazanıb
Azerbaijan's Sabir Zeynalov crowned para taekwondo world champion
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