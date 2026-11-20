Азербайджан и Сербия обсудили пути защиты от систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2026 год, в Баку состоялась экспертная встреча на тему "Применение беспилотных систем и обеспечение уровня подготовки подразделений".

В ходе встречи была представлена подробная информация о беспилотных летательных системах, имеющихся на вооружении армий обеих стран, а также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам организации подразделений беспилотных систем и их технического обслуживания.

Кроме того, стороны обсудили возможности применения беспилотных летательных систем, вопросы радиоэлектронной борьбы и способы эффективной защиты от систем противовоздушной обороны, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что экспертная встреча имеет важное значение с точки зрения обмена опытом между двумя странами в области беспилотных летательных систем и повышения боевой подготовки.