İlham Əliyevin Vyetnamın Baş naziri ilə görüşü olub
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 09:14
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 20-də Vyetnamın Baş naziri Le Minh Hunq ilə görüşü olub.
Bu barədə "Report"un Vyetnama ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verib.
Ильхам Алиев встретился с премьером Вьетнама
President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Prime Minister of Vietnam
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