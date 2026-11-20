Совет по медиа и вещанию Азербайджана объявил конкурс журналистских работ в 11 номинациях. По новым правилам эксперты оценят и сами материалы, и связанные с ними публикации в личных аккаунтах журналистов.

Как сообщает Report со ссылкой на совет, прием заявок продлится до 18:00 27 ноября. Заявку и прилагаемые к ней документы необходимо подать в электронном виде через портал mib.media.gov.az.

Для печатных и онлайн-СМИ предусмотрено восемь номинаций. Журналист может представить в одной из них одну работу, написанную без соавторов и опубликованную в течение трех месяцев до объявления конкурса. Награды присудят в следующих номинациях:

• лучший репортаж;

• лучший общественно-политический анализ;

• лучший социально-экономический анализ;

• лучшее интервью;

• лучший материал о культуре;

• лучшая публицистическая статья (авторская колонка);

• лучшее журналистское расследование;

• лучший очерк.

Для аудиовизуальных СМИ предусмотрены три номинации - лучший общественно-политический репортаж, лучший социально-экономический репортаж и лучший тематический репортаж, в том числе о спорте или культуре. Участник может подать в одну из номинаций один сюжет продолжительностью до пяти минут, в подготовке которого он участвовал как журналист. Сюжет должен был выйти в течение трех месяцев до объявления конкурса.

Работы оценят три независимых эксперта, привлеченных советом. Они должны обладать знаниями и опытом в соответствующей области и не иметь прямой или косвенной заинтересованности в результатах конкурса.

При оценке эксперты учтут также фотографии, видео, аудиозаписи, инфографику и другие публикации, которые журналист разместил до подачи заявки в одном или нескольких личных аккаунтах. По каждой такой публикации должно быть сразу понятно, к какому конкурсному материалу она относится.

В каждой из восьми номинаций для печатных и онлайн-СМИ награды получат по пять журналистов. В каждой из трех номинаций для аудиовизуальных СМИ победителями станут по пять журналистов и пять операторов.

С дополнительными деталями можно ознакомиться по ссылке.