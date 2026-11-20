Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства страны.

Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети X.

В совещании примут участие министры, представители польской армии и руководители спецслужб.

"В связи с нарушением воздушного пространства Польши я созвал совещание с участием министров, представителей Вооруженных сил Польши и руководителей спецслужб", – отметил Туск.

Ранее сегодня сообщалось о том, что авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги в Украине. В связи с этим руководство Агентства аэронавигационного обслуживания впервые приняло решение об эвакуации диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясёнка.