В Азербайджане завершены выплаты пенсий за ноябрь
Социальная защита
- 20 ноября, 2026
- 13:15
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В Азербайджане завершены выплаты пенсий за ноябрь.
Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Выплаты пенсионерам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, были произведены 6 ноября, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе - 13 ноября. Сегодня пенсии получили жители остальных регионов страны, а также лица, которым выплаты назначены на льготных условиях.
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