В Азербайджане завершены выплаты пенсий за ноябрь.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Выплаты пенсионерам, зарегистрированным в Нахчыванской Автономной Республике, были произведены 6 ноября, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе - 13 ноября. Сегодня пенсии получили жители остальных регионов страны, а также лица, которым выплаты назначены на льготных условиях.