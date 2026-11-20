В информационной системе "Цифровые государственные финансы" (RDMİS) Азербайджана зарегистрировано 7 830 организаций, а число пользователей достигло 14 819.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом заявил министр Сахиль Бабаев на заседании рабочей группы по совершенствованию деятельности в сфере цифрового управления и электронных информационных систем.

По его словам, система интегрирована с 19 ведомствами и обеспечивает получение данных из 52 информационных систем.

"В подсистеме электронных договоров зарегистрированы 1 525 закупающих организаций и 3 324 поставщика. Подписано 10 662 электронных договора на общую сумму более 3,9 млрд манатов", - сообщил министр.

Он добавил, что система интегрирована с Государственным таможенным комитетом и Центральным банком Азербайджана. К ней также подключены 14 банков.