На матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной", который состоится в Баку, продано более 60 тыс. билетов.

Об этом в ответ на запрос Report ответил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, на матч V тура общего этапа турнира на данный момент продано 62 тыс. билетов.

Напомним, встреча "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало игры - в 21:45.