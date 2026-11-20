На матч "Сабах" - "Барселона" продано более 60 тыс. билетов
Футбол
- 20 ноября, 2026
- 13:10
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На матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Сабахом" и испанской "Барселоной", который состоится в Баку, продано более 60 тыс. билетов.
Об этом в ответ на запрос Report ответил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.
По его словам, на матч V тура общего этапа турнира на данный момент продано 62 тыс. билетов.
Напомним, встреча "Сабах" - "Барселона" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало игры - в 21:45.
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