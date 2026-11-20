В Германии супружеская пара спустя 2,5 года получила выигрыш в лотерею в 250 тыс. евро
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- 20 ноября, 2026
- 12:33
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Супружеская пара из Саксонии-Анхальт (Германия) выиграла в лотерею свыше 250 тыс. евро, но получила выигрыш спустя 2,5 года.
Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.
Оказалось, что они забыли про лотерейный билет, который лежал на полке в квартире. Обнаружив его спустя 2,5 года, супруги зашли в офис лотерейной компании Lotto, чтобы проверить свой билет.
"Из 4,60 евро, потраченных на два розыгрыша Eurojackpot, выигрыш составил 250 246,20 евро. Деньги уже переведены", - сообщили в Lotto.
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