Супружеская пара из Саксонии-Анхальт (Германия) выиграла в лотерею свыше 250 тыс. евро, но получила выигрыш спустя 2,5 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel.

Оказалось, что они забыли про лотерейный билет, который лежал на полке в квартире. Обнаружив его спустя 2,5 года, супруги зашли в офис лотерейной компании Lotto, чтобы проверить свой билет.

"Из 4,60 евро, потраченных на два розыгрыша Eurojackpot, выигрыш составил 250 246,20 евро. Деньги уже переведены", - сообщили в Lotto.