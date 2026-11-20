В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов тепла, днем - 16-20 градусов.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются периодические осадки, местами интенсивные, возможны грозы. В горных районах вероятен снег, в отдельных местах - туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем - 16-21 градус, в горах ночью - 1-6 градусов, днем - 8-13 градусов тепла.