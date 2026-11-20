В Азербайджане откроется посольство Вьетнама
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 12:32
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В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Вьетнама.
Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, об этом заявил премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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