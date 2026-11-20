В ближайшее время в Азербайджане откроется посольство Вьетнама.

Как сообщает корреспондент Report из Ханоя, об этом заявил премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.