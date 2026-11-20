UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Barselona" oyunu üçün 60 mindən çox bilet satılıb
Futbol
- 20 noyabr, 2026
- 12:56
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Bakıda "Sabah" və İspaniyanın "Barselona" komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununa 60 mindən çox bilet satılıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan təmsilçisinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov bildirib.
Onun sözlərinə görə, Liqa mərhələsinin V turunun qarşılaşması üçün indiyədək 62 min bilet alınıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda təşkil olunacaq "Sabah" - "Barselona" matçı saat 21:45-də start götürəcək.
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