"Bakı Fond Birjası"nın vəzifəli şəxsi cərimələnib
Maliyyə
- 20 noyabr, 2026
- 12:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) vəzifəli şəxsini cərimələyib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun apardığı nəzarət tədbirləri çərçivəsində Birjada "Qiymətli kağızların ticarətə qəbulu, listinqə alınması, listinqdə saxlanılması və delistinqi Qaydaları"nın tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib. Bununla əlaqədar BFB-nin Listinq Komitəsinin sədri Oqtay Qasımova İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 416.0.7-ci maddəsinə əsasən 700 manat inzibati cərimə tətbiq edilib.
Son xəbərlər
14:22
Azərbaycanın U-14 basketbol millisi Serbiyada təlim-məşq toplanışı keçirKomanda
14:20
Əli Əsədov İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı veribDaxili siyasət
14:19
Si Cinpin: Çin və Sinqapur strateji qarşılıqlı fəaliyyəti gücləndirməlidirDigər ölkələr
14:15
"Ordu"nun baş məşqçisi Cavid Süleymanov: "Niderland komandası daha ciddi rəqibdir"Komanda
14:15
Foto
Çində TBNM üzrə sənaye və investisiya əməkdaşlığı imkanları müzakirə edilibİnfrastruktur
14:12
Brüsseldə ikinci Aİ-Böyük Britaniya sammiti başlayıbDigər ölkələr
14:09
Azərbaycan Gürcüstandan qoyun və keçi idxalını 34 % azaldıbASK
14:06
Foto
"Xurşidbanu Natəvan" təqaüd proqramı üzrə müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıbDin
14:04
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları beynəlxalq sərgidə nümayiş etdirilirTurizm