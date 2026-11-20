AMEA-nın strukturunda dəyişiklik edilib
Elm və təhsil
- 20 noyabr, 2026
- 13:04
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) strukturunda dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.
Belə ki, Azərbaycam Milli Elmlər Akademiyasının strukturuna daxil olan Gəncə bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələrin sayı artırılıb. Humanitar Tədqiqatlar və Diyarşünaslıq İnstitutu, Nizami Gəncəvi Mərkəzi həmin bölmənin tərkibinə daxil edilib.
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