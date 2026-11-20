В структуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Так, увеличено количество научных учреждений, подведомственных Гянджинскому отделению, входящему в структуру Национальной академии наук Азербайджана. Институт гуманитарных исследований и краеведения, Центр Низами Гянджеви включены в состав этого отделения.