В структуру НАНА внесены изменения
Наука и образование
- 20 ноября, 2026
- 13:56
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В структуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) внесены изменения.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
Так, увеличено количество научных учреждений, подведомственных Гянджинскому отделению, входящему в структуру Национальной академии наук Азербайджана. Институт гуманитарных исследований и краеведения, Центр Низами Гянджеви включены в состав этого отделения.
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