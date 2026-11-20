Ильхам Алиев обсудил с премьером Вьетнама запуск прямых авиарейсов
Внешняя политика
- 20 ноября, 2026
- 13:21
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг рассмотрели вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.
Как передает корреспондент Report из Ханоя, обсуждения состоялись на встрече президента Ильхама Алиева с премьер-министром Ле Минь Хынгом 20 ноября.
На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, отмечена привлекательность азербайджанского рынка для представителей вьетнамского бизнеса и их заинтересованность в присутствии здесь, обсуждено взаимодействие в области строительства и туризма, рассмотрены вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.
Azərbaycan Prezidenti və Vyetnamın Baş naziri birbaşa aviareyslərin açılması məsələlərini müzakirə edib
Azerbaijani president and Vietnamese prime minister discuss launching direct flights
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