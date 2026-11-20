Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг рассмотрели вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.

Как передает корреспондент Report из Ханоя, обсуждения состоялись на встрече президента Ильхама Алиева с премьер-министром Ле Минь Хынгом 20 ноября.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, отмечена привлекательность азербайджанского рынка для представителей вьетнамского бизнеса и их заинтересованность в присутствии здесь, обсуждено взаимодействие в области строительства и туризма, рассмотрены вопросы открытия прямых авиарейсов между двумя странами.