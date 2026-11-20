В Баку с 23:00 20 ноября до 05:45 21 ноября ограничат движение транспорта от станции метро "Кёроглу" в сторону аэропорта.

Как сообщает Report со ссылкой на дорожную полицию Баку, на этом участке проведут работы по повышению безопасности дорожного движения.

Добраться из центра Баку до аэропорта можно будет двумя путями:

Через поселок Бакиханов. У станции метро "Кёроглу" нужно свернуть в сторону поселка на улицу Эльшана Мехдиева, затем проехать по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исазаде.

У станции метро "Кёроглу" нужно свернуть в сторону поселка на улицу Эльшана Мехдиева, затем проехать по улицам Явера Алиева, Саттара Бахлулзаде, Ханлара Алекперова, Имадеддина Насими и Али Исазаде. Через Зыхское шоссе. Выехать на шоссе можно с проспекта 8 Ноября.

На участке будут дежурить сотрудники дорожной полиции. Они будут направлять транспорт на альтернативные маршруты и обеспечивать безопасность движения.

Полиция просит водителей и других участников дорожного движения заранее спланировать поездки, учесть возможные заторы и воспользоваться маршрутами объезда.