Tusk Polşanın hava məkanının pozulmasına görə təcili müşavirə çağırıb
Digər ölkələr
- 20 noyabr, 2026
- 13:24
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Polşanın Baş naziri Donald Tusk ölkənin hava məkanının pozulması ilə əlaqədar təcili müşavirə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Müşavirədə nazirlər, Polşa ordusunun nümayəndələri və xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri iştirak edəcəklər.
"Polşanın hava məkanının pozulması ilə əlaqədar nazirlərin, Polşa Silahlı Qüvvələrinin nümayəndələrinin və xüsusi xidmət orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə çağırdım", – Tusk qeyd edib.
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