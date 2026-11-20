В оползневой зоне в Бадамдаре продолжается активность
Происшествия
- 20 ноября, 2026
- 13:37
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В оползневой зоне на территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку наблюдается расширение трещин и сохраняется активность.
Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.
По итогам очередного мониторинга, проведенного специалистами ведомства на участке трассы Бадамдар - 20-й участок, установлено, что по сравнению с предыдущими наблюдениями трещины в оползневой зоне несколько увеличились.
Специалисты продолжают регулярно отслеживать динамику процессов на данном участке.
Badamdardakı sürüşmə sahəsində çatlar genişlənib, aktivlik davam edir - Rəsmi
Landslide activity continues in Baku's Badamdar
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