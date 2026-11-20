В оползневой зоне на территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку наблюдается расширение трещин и сохраняется активность.

Как сообщает Report, об этом заявили в Государственном агентстве по использованию минерально-сырьевых ресурсов.

По итогам очередного мониторинга, проведенного специалистами ведомства на участке трассы Бадамдар - 20-й участок, установлено, что по сравнению с предыдущими наблюдениями трещины в оползневой зоне несколько увеличились.

Специалисты продолжают регулярно отслеживать динамику процессов на данном участке.