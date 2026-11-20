Кабмин утвердил изменения в перечень историко-культурных памятников Азербайджана
- 20 ноября, 2026
- 13:42
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Музей геноцида и комплекс символического захоронения в Губе включены в список садово-парковых, монументальных и мемориальных памятников Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, внеся изменения в решение Кабинета министров от 2 августа 2001 года "Об утверждении классификации по степени значимости недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".
Согласно документу, комплекс крепости Алиша в Астаринском районе (IV век до н. э. – XVI век н. э.) и мемориал массового захоронения (1918 год) в Губе включены в категорию археологических памятников.
Кроме того, статус архитектурных памятников получили три жилых дома XIX века в Гяндже, а также бани Гаджи Меджида (XVI век) и Гаджи Амруллы (XVII век) в Сумгайыте.