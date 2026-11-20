В Брюсселе 20 ноября стартовал второй саммит Европейского союза и Великобритании, в ходе которого стороны намерены обсудить укрепление стратегического партнерства, сотрудничество в сфере безопасности и обороны, энергетики, торговли, миграции и правоохранительной деятельности.

Как сообщает европейское бюро Report, в саммите участвуют председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

Ожидается, что лидеры подведут итоги реализации договоренностей, достигнутых на первом саммите ЕС-Великобритания в мае 2025 года в Лондоне, и обсудят дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.

В совместном заявлении председателей Евросовета и ЕК отмечается, что ЕС и Великобритания являются близкими партнерами, объединенными общими ценностями и интересами, а их безопасность и благополучие тесно взаимосвязаны.

"Укрепление партнерства между нами имеет важное значение. Углубляя сотрудничество, мы можем повысить способность противостоять вызовам нашего времени, укрепить устойчивость и содействовать стабильности в Европе и за ее пределами", - говорится в заявлении.

Стороны намерены укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности, энергетики, климатической политики, торговли агропродовольственной продукцией, контактов между гражданами, а также борьбы с нелегальной миграцией.

Лидеры также обсудят международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе поддержку Украины.

По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации.

Первый саммит ЕС-Великобритания после Brexit состоялся 19 мая 2025 года в Лондоне, где стороны договорились о стратегическом партнерстве и обновленной повестке сотрудничества. Двусторонние отношения регулируются соглашением о выходе Великобритании из ЕС, Виндзорскими договоренностями и соглашением о торговле и сотрудничестве.