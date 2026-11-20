Около 70 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать порядок по всей Франции в субботу, 21 ноября, во время акций протеста против роста стоимости жизни.

Как передает Report со ссылкой на Le Parisien, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По словам министра, меры безопасности будут такими же, как и в предыдущие субботы. Усиленный режим действует с 17 октября.

"Мы не теряем бдительности. Я даю указания действовать решительно", - сказал Нуньес.

Министр также заявил, что власти ожидают появления на акциях групп радикальных левых и участников, действующих по тактике "черного блока". По его словам, полиция примет меры для предотвращения нападений на сотрудников сил правопорядка.

В Париже объединение профсоюзов и молодежных организаций объявило шествие от площади Республики до площади Нации. К акции присоединятся активисты, выступающие за право на жилье.

Координационный комитет "желтых жилетов" первоначально планировал провести отдельное шествие от площади Бастилии до площади Согласия в рамках "шестого акта" протестов. Как сообщил представитель движения Бенжамен Балль, после отказа префектуры согласовать этот маршрут "желтые жилеты" присоединятся к шествию от площади Республики до площади Нации.