В китайском городе Чжэнчжоу в рамках 23-й Китайской международной выставки транспорта и логистики (CITLE) состоялась конференция, посвященная промышленному и инвестиционному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Как сообщили Report в Министерстве экономики, в мероприятии приняли участие представители более 150 компаний, государственных органов и международных организаций.

Торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу рассказал о перспективах стратегического партнерства двух стран, инвестиционном климате Азербайджана, его транспортно-логистическом и промышленном потенциале.

Участникам также представили инвестиционные возможности промышленных парков, Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, свободной экономической зоны Алят и инновационного центра SABAH.HUB.

Представители Китая, ТРАСЕКА и международной ассоциации ТМТМ обсудили развитие коридора, укрепление региональных связей, упрощение транзитных перевозок и расширение международного сотрудничества. Китайские компании представили решения в сфере мультимодальных перевозок, умной логистики, энергетической инфраструктуры и международных цепочек поставок.