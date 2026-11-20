Туристические возможности Азербайджана представлены на TRAVELEXPO ANKARA в Турции
- 20 ноября, 2026
- 14:37
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Туристические возможности Азербайджана представлены на 9-й Международной выставке туризма и путешествий TRAVELEXPO ANKARA в Анкаре.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, выставка, объединяющая представителей туриндустрии из различных регионов Турции и более чем 20 стран, служит продвижению туристических направлений и налаживанию международных деловых связей.
В рамках работы по продвижению Азербайджана на турецком рынке официальное представительство Бюро по туризму Азербайджана (БТА) в Турции участвует в выставке с национальным стендом.
Стенд организован при содействии посольства Азербайджана в Турции и Азербайджанского культурного центра при дипмиссии.
На азербайджанском стенде особое внимание уделено потенциалу зимнего туризма: посетителям рассказывают о горнолыжных курортах, горном туризме и возможностях активного отдыха в зимний сезон. Кроме того, презентуются культурное наследие, гастрономия и природные ресурсы республики с целью позиционирования Азербайджана как круглогодичного туристического направления.
Национальный стенд посетили посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов и директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов.