Туристические возможности Азербайджана представлены на 9-й Международной выставке туризма и путешествий TRAVELEXPO ANKARA в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, выставка, объединяющая представителей туриндустрии из различных регионов Турции и более чем 20 стран, служит продвижению туристических направлений и налаживанию международных деловых связей.

В рамках работы по продвижению Азербайджана на турецком рынке официальное представительство Бюро по туризму Азербайджана (БТА) в Турции участвует в выставке с национальным стендом.

Стенд организован при содействии посольства Азербайджана в Турции и Азербайджанского культурного центра при дипмиссии.

На азербайджанском стенде особое внимание уделено потенциалу зимнего туризма: посетителям рассказывают о горнолыжных курортах, горном туризме и возможностях активного отдыха в зимний сезон. Кроме того, презентуются культурное наследие, гастрономия и природные ресурсы республики с целью позиционирования Азербайджана как круглогодичного туристического направления.

Национальный стенд посетили посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов и директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов.