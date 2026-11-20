Экспорт продукции агропромышленного комплекса Казахстана за последние семь лет увеличился вдвое и приблизился к $7 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства.

По словам главы государства, за указанный период производство продуктов питания выросло на 28%. В стране реализовано 1630 инвестиционных проектов общей стоимостью около $6 млрд. Доля переработанной продукции в структуре аграрного экспорта достигла 52%.

Президент также поручил расширить доступ сельских предпринимателей к цифровым торговым площадкам, банковским и логистическим услугам. В районах с большим количеством небольших фермерских хозяйств должны быть созданы центры приема, сортировки и охлаждения сельхозпродукции.

Токаев сообщил, что на реализацию программы "Ауыл аманаты" выделено около $334 млн, что позволило создать более 22 тысяч рабочих мест в сельской местности. При этом глава государства подчеркнул необходимость проверить, сколько из них удалось сохранить.