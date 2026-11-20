Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 20 ноября направил своему грузинскому коллеге Ираклию Кобахидзе письмо с соболезнованиями в связи со взрывом в жилом доме в Тбилиси.

Как сообщили Report в Кабинете министров, Асадов выразил глубокую скорбь по поводу гибели и ранения людей и передал слова поддержки премьер-министру Грузии, а также семьям и близким погибших.