Əli Əsədov İrakli Kobaxidzeyə başsağlığı verib
Daxili siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 14:20
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov noyabrın 20-də Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidzeyə Tbilisi şəhərində yaşayış binasında baş vermiş partlayışa görə başsağlığı məktubu ünvanlayıb.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Ə.Əsədov hadisə nəticəsində insan tələfatı və yaralananlar barədə xəbəri dərin kədər hissi ilə qarşıladığını bildirib, Gürcüstanın Baş nazirinə, eləcə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verib.
Премьер Азербайджана выразил соболезнования грузинскому коллеге
Azerbaijani PM offers condolences over deadly Tbilisi explosion
Son xəbərlər
15:53
Azərbaycanın 10 ayda metanol istehsalının həcmi açıqlanıbEnergetika
15:50
"PMD Group" yenidən təşkil olunurBiznes
15:49
Azərbaycanda 10 ayda mazut və sürtkü yağlarının istehsalı artıbEnergetika
15:47
SOCAR Mərkəzi Avrasiyanın ən böyük şirkətlərinin reytinqinə başçılıq edibEnergetika
15:46
2021–2026-cı illərdə kolleclərə qəbul olan qadın tələbələrin sayı kişilərlə müqayisədə daha yüksək olubElm və təhsil
15:43
Foto
Mərkəzi Asiya ölkələrinin turizm təmsilçiləri Azərbaycanda tanışlıq səfərində olublarTurizm
15:41
Polşa NATO-dan əlavə qüvvələr istəmək niyyətindədirDigər ölkələr
15:41
"Real" Tibo Kurtuanın müqaviləsinin müddətinin uzadıldığını açıqlayıbFutbol
15:40
Azərbaycanda 10 ayda taksi xidmətindən istifadə edənlərin sayı 10 %-ə yaxın artıbİnfrastruktur