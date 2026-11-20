Azərbaycanın U-14 basketbol millisi Serbiyada təlim-məşq toplanışı keçir
Komanda
- 20 noyabr, 2026
- 14:22
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14 yaşadək basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Serbiyanın paytaxtı Belqradda təlim-məşq toplanışı keçir.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Komanda hazırlıq prosesində Serbiyanın "Partizan" və "Srvena Zvezda" ilə yoxlama oyunlarında üz-üzə gələcək.
Toplanış noyabrın 22-də başa çatacaq.
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