Gürcüstan Azərbaycana avtomobillərin ehtiyat hissələri ixracını 29 % artırıb
- 20 noyabr, 2026
- 13:57
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 128,4 ton avtomobillər üçün ehtiyat hissələri və aksesuar ixrac edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən dəyər ifadəsində 1,5 % az, kəmiyyət olaraq 29 % çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın sözügedən məhsulları ixrac etdiyi ölkələr sırasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.
Bu ilin ilk 10 ayında Gürcüstan xarici ölkələrə 5,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 424 ton avtomobil aksesuarı və ehtiyat hissələri satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 34 % və 17 % azdır.
Hesabat dövründə Gürcüstan Ermənistana 1,7 milyon ABŞ dolları dəyərində 159 ton, Türkiyəyə 697 min ABŞ dolları dəyərində 34 ton, Honkonqa 354 min ABŞ dolları dəyərində 15,3 ton, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 84,2 min ABŞ dolları dəyərində 3,4 ton tədarük həyata keçirib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan 9,45 milyon ABŞ dolları dəyərində 618 ton avtomobil aksesuarı və ehtiyat hissələri ixrac edib ki, bunun da 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 115 tonu Azərbaycanın payına düşüb.