В Агдамском центре мугама прошел концерт известных азербайджанских артистов в честь Дня города.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, концерт стал частью праздничной программы, которая продолжается в городе в течение дня.

Перед концертом жителей и гостей Агдама приветствовал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Зрителям показали видеоролик "Ağdam üçün oxu" ("Спой для Агдама") с участием известных артистов родом из Агдама. Затем на сцену вышел Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца. Артисты также выступили с сольными номерами.