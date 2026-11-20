В Агдамском центре мугама отметили День города концертом
Внутренняя политика
- 20 ноября, 2026
- 20:26
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В Агдамском центре мугама прошел концерт известных азербайджанских артистов в честь Дня города.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, концерт стал частью праздничной программы, которая продолжается в городе в течение дня.
Перед концертом жителей и гостей Агдама приветствовал специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Зрителям показали видеоролик "Ağdam üçün oxu" ("Спой для Агдама") с участием известных артистов родом из Агдама. Затем на сцену вышел Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца. Артисты также выступили с сольными номерами.
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