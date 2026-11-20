"Haber Global"da müzakirə: Orta dəhliz hazırda bütün dünyaya nəfəs aldıracaq bir sahə açır
Xarici siyasət
- 20 noyabr, 2026
- 21:00
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Orta dəhliz hazırda bütün dünyaya nəfəs aldıracaq bir sahə açır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin "Haber Global" telekanalında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vyetnama səfəri barədə analitik proqramda Beynəlxalq Alasia Universitetinin rektoru professor Poyraz Gürson deyib.
O bildirib ki, bu marşrut daha təhlükəsizdir və Ümid burnunun kəşfi qədər önəmlidir.
Proqramda Azərbaycan Prezidentinin Vyetnama, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın isə Pakistana səfərləri enerji həmləsi kimi qiymətləndirilib.
Daha ətraflı videomatrealı izləyə bilərsiz:
"Haber Global"da müzakirə: Orta dəhliz hazırda bütün dünyaya nəfəs aldıracaq bir sahə açır
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