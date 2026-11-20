Premyer Liqa: "Sabah" XII turda böyükhesablı qələbə qazanıb
İdman
- 20 noyabr, 2026
- 20:51
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"Sabah" Misli Premyer Liqasının XII turunda qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakı təmsilçisi səfərdə "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionundakı qarşılaşma son ölkə çempionunun qələbəsi ilə yekunlaşıb - 5:1.
"Bayquşlar"ın heyətində Ksander Severina (22), İvan Lepinitsa (42), Timoteuş Puxaç (55), Aleksey İsayev (67), Xəyal Əliyev (75) fərqləniblər.
Meydan sahiblərindən Sedrik Dabalo 30-cu dəqiqədə təsəlli qolunu vura bilib.
Xallarının sayını 24-ə çatdıran "Sabah" hələlik birinci pillədə qərarlaşıb. "Sumqayıt" 10 xalla doqquzuncudur.
Günün ilk matçında "Zirə" "İmişli" ilə heç-heçə edib - 2:2.
Xatırladaq ki, Premyer Liqada XII tura noyabrın 22-də yekun vurulacaq.
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