Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином фактически стала "саммитом тройки".

Как передает Report, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, посвященной итогам его азиатского турне.

По словам Трампа, проведенные им в ходе поездки переговоры способствовали укреплению международного мира и безопасности.

"За четыре дня я встретился более чем с 20 мировыми лидерами, заключил два новых торговых соглашения, а еще около 10 будут подписаны в ближайшее время. Принял участие в четырех крупных международных саммитах, вновь подтвердил союзнические отношения США со странами всего региона и способствовал укреплению мира и безопасности во всем мире", - сказал глава Белого дома.

Трамп также охарактеризовал свое азиатское турне как одну из самых успешных зарубежных поездок американского президента в истории страны.